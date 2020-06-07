Dolar
6.7653
0.1851%
Euro
7.6312
-0.3486%
Altın
1685.17
-1.694%
Borsa
110021.83
0.4426%
G. Altın
366.799
-1.4336%
Bitcoin
65788.56
-0.186%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Küçükçekmece'de çökme riski bulunan bina boşaltıldı

    Yıkılma riski bulunan 5 katlı binada yaşayan vatandaşlar, evlerinden ayrıldı.
    • AA
    • 07.06.2020 - 13:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Küçükçekmece'de çökme riski bulunan bina boşaltıldı

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde, bir inşaat alanının bitişiğindeki 5 katlı bina, yıkılma tehlikesi üzerine tahliye edildi.

    POLİS ÇEVREDE ÖNLEM ALDI

    Sabah saatlerinde binada kalan son aile de çökme riski artan evlerinden ayrıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, binanın bulunduğu sokağı güvenlik şeridiyle kapattı.

    Söz konusu binanın yanındaki 2 katlı binada yaşayan vatandaşlar da tedbir amacıyla tahliye edildi.

    Küçükçekmece'de çökme riski bulunan bina boşaltıldı ViDEO

    Görüş Bildir