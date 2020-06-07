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- Küçükçekmece'de çökme riski bulunan bina boşaltıldı
Küçükçekmece'de çökme riski bulunan bina boşaltıldı
Yıkılma riski bulunan 5 katlı binada yaşayan vatandaşlar, evlerinden ayrıldı.
- AA
- 07.06.2020 - 13:47
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde, bir inşaat alanının bitişiğindeki 5 katlı bina, yıkılma tehlikesi üzerine tahliye edildi.
POLİS ÇEVREDE ÖNLEM ALDI
Sabah saatlerinde binada kalan son aile de çökme riski artan evlerinden ayrıldı. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, binanın bulunduğu sokağı güvenlik şeridiyle kapattı.
Söz konusu binanın yanındaki 2 katlı binada yaşayan vatandaşlar da tedbir amacıyla tahliye edildi.
Küçükçekmece'de çökme riski bulunan bina boşaltıldı ViDEO