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    Küçükçekmece'de ehliyetsiz araç kullanıp drift atan kişi yakalandı

    İstanbul Küçükçekmece'de direksiyon sınavını geçemeyince sınav yerinde drift atan ve yakalanan sürücü adayına 16 bin 473 lira idari para cezası uygulandı.
    • 27.12.2022 - 21:06
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 22:17
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    Küçükçekmece'de ehliyetsiz araç kullanıp drift atan kişi yakalandı

    25 Aralık Pazar günü İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi’ndeki sürücü adayları eğitim güzergahında, bir sürücü adayı sınavı geçemeyince ehliyetsiz kullandığı, kendi aracıyla sınav alanında drift yapmıştı.

    Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde, adresi ve kimliği tespit edilen sürücü adayı U.A. (20) isimli şahıs, trafik ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    Otomobil trafikten men edildi, 16 bin TL ceza kesildi

    Otomobil trafikten men edilirken yakalanan sürücü adayı hakkında “ehliyetsiz araç kullanma” ve “drift” yapma suçlarından toplamda 16 bin 473 lira idari para cezası uygulandı.

    Ayrıca “trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak” suçundan hakkında adli işlem yapılan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

    Direksiyon sınavını geçemeyince ehliyetsiz araç kullanıp drift attı VİDEO ARŞİV

    Küçükçekmece de ehliyetsiz araç kullanıp drift atan kişi yakalandı #1

    Küçükçekmece de ehliyetsiz araç kullanıp drift atan kişi yakalandı #2

    Küçükçekmece de ehliyetsiz araç kullanıp drift atan kişi yakalandı #3


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