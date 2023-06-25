Küçükçekmece’de gecekonduda yangın çıktı Küçükçekmece’de tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında evdekiler son anda kurtulurken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

İHA

İstanbul'da saat 05.30 sıralarında Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesindeki tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı.

Yangın yarım saatte kontrol altına alındı

Daha sonra ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis güvenliği sağlarken, itfaiye ekipleri ise yangının diğer binalara sıçramasını önleyerek müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ev kullanılamaz hale geldi

Evinin kullanılamaz hale geldiğini gören ev sahibi kadın oğlunun yardımıyla ayakta durabildi. Kadın tedbir amaçlı ambulansa götürüldü.

Hayati tehlikesi olmayan kadın ambulansta ayakta tedavi edildi. Evi kullanılamaz hale getiren yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.