Halkalı'da bir sitenin otoparkına dökülen boya nedeniyle, sitenin etrafında dolaşan kediler maviye boyandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Halkalı semtinde, bir sitenin otoparkına mavi boya döküldü. Site bahçesinde dolaşan kediler mavi renge boyandı.

SİTE SAKİNLERİ ŞAŞKINA DÖNDÜ

Kedilerin sağlığını etkileyen durumu sitede yaşayan hayvan severler fark etti. Mavi renge dönen kediler, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da büyük bir şaşkınlıkla izlenirken aynı zamanda ilgi odağı haline geldi.

Küçükçekmece'de görenleri şaşırtan mavi kediler-Video

"YAĞMUR YAĞDI AMA ÇIKMADI"

Sitede yaşayan ve düzenli olarak kedileri besleyen Burcu Akbayır, kedilerin mavi renge boyanmasının geçen hafta yaşandığını ifade ederek, "Birileri bu çöpün önüne boya dökmüşler, bizim kediciklerde gelip üzerine oturmuşlar. Mavi renk olmuşlar, pigmenti güçlü bir boya. Ne boyası olduğunu bilmiyorum. Geçen hafta Perşembe gibiydi sabah beslemeye çıktığımda bir baktım kediler mavi. Yağmur da yağdı ama yine de çıkmadı. Bilmiyorum ne zaman çıkar" dedi.