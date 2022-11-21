Küçükçekmece'de hayvan postları ele geçirildi

Küçükçekmece'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda çeşitli hayvan türüne ait post ve deri bulundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttükleri çalışmalar sonucunda, Küçükçekmece İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir iş yerinde, Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen çeşitli hayvan türlerine ait farklı boylarda süs eşyası olduğu bilgisine ulaştı.

Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilen süs eşyaları

İş yerinde yapılan aramada; 18 adet flamingo, kınalı keklik, beyaz gelincik, timsah, Vervet maymunu, dağ keçisi, kızıl geyik, sansar, kızıl akbaba, tavuskuşu tahniti, 343 adet aslan, timsah, leopar, zebra, boz ayı, tilki, rakun, ceylan, kızıl geyik, kurt, vaşak, yaban koyunu postu, 175 vaşak ve rakun kuyruğu, 28 piton yılanı derisinden yapılan çanta, 20 domuz dişi, 90 çeşitli hayvan türlerine ait süs eşyaları ele geçirildi.





































