Küçükçekmece'de İETT otobüsü yandı İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde içinde yolcu bulunan İETT otobüsünde yangın çıktı. Yolcular şoför tarafından tahliye edilirken alev alev yanan otobüs kameraya yansıdı.

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İHA

Bakımsızlık nedeniyle sık sık arızalanan ve yolda kalan İETT otobüslerinde çıkan yangınlar da sık sık gündeme geliyor.

Bu olaylara bir yenisi daha eklendi.

Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi’nde bir İETT otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yolcular tahliye edildi

Şoför otobüsün motor kısmından dumanların çıktığını fark edince yolcuları tahliye etti.

Otobüs alev alev yandı

Alevler kısa sürede otobüsü kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken o anlar kameraya yansıdı.