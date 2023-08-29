İHA
Bakımsızlık nedeniyle sık sık arızalanan ve yolda kalan İETT otobüslerinde çıkan yangınlar da sık sık gündeme geliyor.
Bu olaylara bir yenisi daha eklendi.
Küçükçekmece ilçesi Atakent Mahallesi’nde bir İETT otobüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yolcular tahliye edildi
Şoför otobüsün motor kısmından dumanların çıktığını fark edince yolcuları tahliye etti.
Otobüs alev alev yandı
Alevler kısa sürede otobüsü kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken o anlar kameraya yansıdı.