Küçükçekmece’de iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İHA
İstanbul Küçükçekmece'de akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de, motosiklet ile caddeye gelen kasklı iki şahıs telefon dükkanına silahlı saldırı düzenledi.
Saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırıldı
Saldırıda dükkanda bulunan Hakan Ö. ile caddede yürüyen İbrahim Ç. yaralandı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Ağır yaralanan Hakan Ö. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı, İbrahim Ç.’nin ise tedavisi sürüyor.
Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.