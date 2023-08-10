Küçükçekmece’de iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İHA

İstanbul Küçükçekmece'de akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de, motosiklet ile caddeye gelen kasklı iki şahıs telefon dükkanına silahlı düzenledi.

Saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırıldı

Saldırıda dükkanda bulunan Hakan Ö. ile caddede yürüyen İbrahim Ç. yaralandı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Küçükçekmece’de iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralanan Hakan Ö. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı, İbrahim Ç.’nin ise tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Küçükçekmece’de iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Küçükçekmece’de iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı