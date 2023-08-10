Küçükçekmece’de iş yerine silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde motosikletli iki kişi tarafından iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA İstanbul Küçükçekmece'de akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de, motosiklet ile caddeye gelen kasklı iki şahıs telefon dükkanına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırıldı Saldırıda dükkanda bulunan Hakan Ö. ile caddede yürüyen İbrahim Ç. yaralandı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Müdahalelere rağmen kurtarılamadı Ağır yaralanan Hakan Ö. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı, İbrahim Ç.’nin ise tedavisi sürüyor. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.