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    Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın

    İstanbul Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
    • AA
    • 17.06.2021 - 04:14
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 04:31
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    Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın

    Halkalı Merkez Mahallesi Basın Ekspres Caddesi'nde bulunan yaklaşık 5 bin metrekare alana kurulu tek katlı kağıt ambalaj fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ OLAY YERİNDE

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

    Çok sayıda itfaiye ekibi, alevlerin büyüdüğü yangına müdahale etmeye başladı.

    Küçükçekmece'de kağıt ambalaj fabrikasında yangın-Video

    Küçükçekmece de kağıt ambalaj fabrikasında yangın #1

    İŞÇİLER, MALZEMELERİ KURTMAYA ÇALIŞTI

    Bu sırada fabrikada çalışan işçiler de iş yerine gelerek malzemeleri kurtarmaya çalıştı.

    Küçükçekmece de kağıt ambalaj fabrikasında yangın #2

    İTFAİYENİN SUYU BİTTİ, FABRİKA SAHİBİ TEPKİ GÖSTERDİ

    İtfaiye ekiplerinin suyunun bitmesi üzerine müdahaleye bir süre ara verildi. Bu duruma tepki gösteren fabrika ortağı Ufuk Civelek, iş arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

    Küçükçekmece de kağıt ambalaj fabrikasında yangın #3

    ÇEVRE İLÇELERDEN TANKERLER GELDİ

    Çevredeki ilçe belediyelerden su tankeri istenmesi üzerine Küçükçekmece, Bahçelievler, Bağcılar ve Başakşehir belediyelerinden gelen tankerler çalışmalara destek verdi.

    İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi yaklaşık 3 saattir sürüyor.

    Küçükçekmece de kağıt ambalaj fabrikasında yangın #4

    Küçükçekmece de kağıt ambalaj fabrikasında yangın #5

    Küçükçekmece de kağıt ambalaj fabrikasında yangın #6

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    Küçükçekmece de kağıt ambalaj fabrikasında yangın #9

    Küçükçekmece de kağıt ambalaj fabrikasında yangın #10

    Küçükçekmece de kağıt ambalaj fabrikasında yangın #11

    Küçükçekmece de kağıt ambalaj fabrikasında yangın #12

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