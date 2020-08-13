Kağıt toplayıcıları, belediyelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere topladığı kıyafet kutularından kıyafet aldı. Kaydedilen görüntülerde bir kadının, küçük çocuğu kutuya koyduğu görüldü.

Dün sabah saatlerinde İstanbul Küçükçekmece'deki Cumhuriyet Mahallesi'nde kâğıt toplayıcılığı yapan bir aile, motosikletle çöp kutusunun yanına yaklaştı.

KÜÇÜK ÇOCUĞU KUTUYA KOYDU

Bir kadın, küçük çocuğu kutuya sokarak, buradaki kıyafetleri çocuk yardımıyla almaya başladı. Sonrasında kadının da yardımıyla kutudan çıkan çocuk, geldikleri motosiklete binerek bölgeden uzaklaştı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilirken görüntülerde, kadının kutudan kıyafet aldığı sonrasında ise içeriden bir çocuğunun çıktığı görülüyor.

Küçükçekmece'de kıyafet yardım kutusuna çocuğunu koydu VİDEO

"HEM ÜZÜCÜ HEM İRONİ HEM DE MİZAHİ YANI VAR"

O anlara şahit olan Yalçın Kır, "Sabah balkonda eşimle beraber kahve içiyorduk. Küçük bir çocuğu giyim kutusunun içerisine koymaya çalışıyorlardı. Çocuğun bağırması dikkatimizi çekti. Çöpe koyarken zorlanıyorlardı sanırım. Bende videosunu çekeyim dedim. İşin mizansen yanı var ama ironi tarafları da çok fazla. Hiç sahipleri olmadıkları bir şeye çok çabuk ulaşma gibi bir ironi var. Biraz tebessüm ettik ama buraya vatandaşlar ihtiyaçları olanlara burada giysilerini koyuyorlar. Hem üzücü hem ironi hem de mizah yanı var. Burada sürekli çöpleri karıştırıyorlar. Burada plastik ve kâğıtları alırken, bu da cazip geldi demek ki onlara. İçerisine çocuğu sokmak çok enteresan. Ben de sonradan fark ettim. O kısım beni çok güldürmüştü. İnsanların ihtiyacı varsa bu yola tenezzül etmemeleri gerekiyor. Zaten bu eşyalar onlar için veriliyor." dedi.

























