Kurbanlık boğanın mahalle ortasında kaçarak vatandaşları peşinden koşturduğu anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşayan mahalleli, Kurban Bayramı için aldıkları boğayı kamyonetten indirmek için seferber oldu.

Yürümekte direnen boğayı hareket ettirmek için 5 kişi büyük çaba sarf etti.

KAÇMAYA BAŞLADI

Ufak adımlarla ilerleyen boğa, birden çevresindeki vatandaşların elinden kurtularak kaçmaya başladı. Vatandaşlar da durdurmak için boğanın peşine düştü.

Küçükçekmece'de kurbanlık boğanın kaçış anı

YAKALAMAK İSTERKEN YERE DÜŞTÜ

Bu sırada bir vatandaş ise boğanın kuyruğunu tutarak yavaşlatmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bir başka vatandaş ise boğayı durdurmak isterken yere düştü.

Vatandaşların uzun uğraşları sonucunda boğayı yakaladıkları öğrenildi.