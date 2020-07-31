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    Küçükçekmece'de kurbanlık boğanın kaçış anı

    Kurbanlık boğanın mahalle ortasında kaçarak vatandaşları peşinden koşturduğu anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 31.07.2020 - 17:20
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    Küçükçekmece'de kurbanlık boğanın kaçış anı

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yaşayan mahalleli, Kurban Bayramı için aldıkları boğayı kamyonetten indirmek için seferber oldu.

    Yürümekte direnen boğayı hareket ettirmek için 5 kişi büyük çaba sarf etti.

    KAÇMAYA BAŞLADI

    Ufak adımlarla ilerleyen boğa, birden çevresindeki vatandaşların elinden kurtularak kaçmaya başladı. Vatandaşlar da durdurmak için boğanın peşine düştü.

    Küçükçekmece'de kurbanlık boğanın kaçış anı

    YAKALAMAK İSTERKEN YERE DÜŞTÜ

    Bu sırada bir vatandaş ise boğanın kuyruğunu tutarak yavaşlatmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bir başka vatandaş ise boğayı durdurmak isterken yere düştü.

    Vatandaşların uzun uğraşları sonucunda boğayı yakaladıkları öğrenildi.

    Küçükçekmece'de kurbanlık boğanın kaçış anı #1

    Küçükçekmece'de kurbanlık boğanın kaçış anı #2

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