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    Küçükçekmece'de mahalleliden tacizciye linç girişimi

    Küçükçekmece'de 14 yaşındaki kızın iş yerinde taciz edildiği iddiası ortalığı karıştırdı. Mahalle sakinleri iş yerinin önünde toplanıp şahsı linç etmek isterken, polis ise şahsı gözaltına aldı.
    • 17.06.2022 - 00:19
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 00:31
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    Küçükçekmece'de mahalleliden tacizciye linç girişimi

    Akşam saatlerinde İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde yaşanan olayda, 14 yaşlarındaki bir kız kozmetik ürünleri satan bir dükkana girdi.

    Esnaf ve mahalleli dükkana giriş tacizciyi linç etmek istedi

    Burada M.A. isimli bir şahsın kızı taciz ettiği iddiası ise ortalığı karıştırdı. Olayın duyurulmasının ardından esnaf ile mahalle sakinleri dükkana girip şahsı linç etmek istedi.

    Zırhlı araçla emniyete götürüldü

    İHA'nın haberine göre, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede güvenliği alan polis ekipleri, vatandaşları sakinleştirmek için uzun süre uğraştı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, olay yerine sevk edilen zırhlı araçla emniyete götürüldü.

    Toplanan kalabalık polis ekiplerince sakinleştirilerek dağıtıldı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Küçükçekmece'de mahalleliden tacizciye linç girişimi VİDEO

    Küçükçekmece de mahalleliden tacizciye linç girişimi #1

    Küçükçekmece de mahalleliden tacizciye linç girişimi #2


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