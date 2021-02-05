Küçükçekmece'de otomobil metro şantiyesine düştü

Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 5 metre derinliğindeki metro şantiyesine düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana gelen olayda, Cafer Bulut yönetimindeki otomobil, cadde üzerinde giderken, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle metro şantiyesine uçtu.

Yapımı halen devam eden Ataköy-İkitelli metro inşaatının Hürriyet Caddesi istasyonundaki şantiye alanına düşen otomobil sürücüsü Cafer Bulut yaralandı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Bulut'u hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

ARAÇ ÇEKİCİYLE ÇIKARILDI

5 metre derinliğindeki şantiyeye uçan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"DURAMADI AŞAĞIYA DÜŞTÜ"

Görgü tanığı Hamza Geyik, "Araç yukarıdan aşağı doğru geliyordu. Duramadı, aşağı düştü. Biz sesi duyduk. Bir anda oldu her şey. Şoför yaralıydı. Durumu ağır değildi." dedi.











