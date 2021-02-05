Euro
8.5457
-0.06%
Dolar
7.1379
0.03%
Altın
412.55
0.22%
Borsa
1.535
0%
Bitcoin
265.176
-1.70%
EXEN Coin
15.50
-8.82%
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Küçükçekmece'de otomobil metro şantiyesine düştü

    Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 5 metre derinliğindeki metro şantiyesine düştü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
    • DHA
    • 05.02.2021 - 09:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Küçükçekmece'de otomobil metro şantiyesine düştü

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana gelen olayda, Cafer Bulut yönetimindeki otomobil, cadde üzerinde giderken, sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle metro şantiyesine uçtu.

    Yapımı halen devam eden Ataköy-İkitelli metro inşaatının Hürriyet Caddesi istasyonundaki şantiye alanına düşen otomobil sürücüsü Cafer Bulut yaralandı.

    SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı Bulut'u hastaneye kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    Küçükçekmece de otomobil metro şantiyesine düştü #1

    ARAÇ ÇEKİCİYLE ÇIKARILDI

    5 metre derinliğindeki şantiyeye uçan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Küçükçekmece de otomobil metro şantiyesine düştü #2

    "DURAMADI AŞAĞIYA DÜŞTÜ"

    Görgü tanığı Hamza Geyik, "Araç yukarıdan aşağı doğru geliyordu. Duramadı, aşağı düştü. Biz sesi duyduk. Bir anda oldu her şey. Şoför yaralıydı. Durumu ağır değildi." dedi.


    Küçükçekmece de otomobil metro şantiyesine düştü #3

    Küçükçekmece de otomobil metro şantiyesine düştü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir