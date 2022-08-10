Küçükçekmece’de oyun oynayan çocuklar, okulun parkını yaktı
İstanbul Küçükçekmece'de oyun oynayan çocuklar, anaokulunun parkını yaktı. Yangında can kaybı yaşanmazken, park kullanılamaz hale geldi.
- 10.08.2022 - 19:16
- Güncelleme : 10.08.2022 - 19:40
Saat 15.00 sıralarında Behiye Selim Pars Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, anaokuluna ait parkta oyun oynayan çocuklar ateş yaktı.
Park kullanılamaz hale geldi
Büyük çoğunluğu plastik olan park tutuştu. Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın tamamen söndürüldü.
Can kaybı yaşanmadı
DHA'nın haberine göre, yangında can kaybı yaşanmazken, park kullanılamaz hale geldi.
Küçükçekmece’de oyun oynayan çocuklar, okulun parkını yaktı VİDEO