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    Küçükçekmece'de sitenin istinat duvarında çökme

    İstanbul Küçükçekmece'de konutların bulunduğu sitenin etrafındaki istinat duvarı çöktü.
    • İHA
    • 17.09.2020 - 06:21
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    Küçükçekmece'de sitenin istinat duvarında çökme

    İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Sefaköy Fevziçakmak Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin istinat duvarı, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü.

    Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çöken duvar nedeniyle site çevresindeki ağaçlık alanda büyük hasar oluştu.

    Küçükçekmece de sitenin istinat duvarında çökme #1

    DUVARIN ÇÖKTÜĞÜ ALAN ÇEVRİLDİ

    Olay yerine gelen belediye ve itfaiye ekipleri enkaz çalışması başlatırken olay yerine tedbir amaçlı ambulans da sevk edildi. Ekipler duvarın çöktüğü alanı şeritlerle çevirerek çalışmalarını gece boyunca da sürdürüyor.

    Küçükçekmece de sitenin istinat duvarında çökme #2

    Küçükçekmece de sitenin istinat duvarında çökme #3

    Küçükçekmece de sitenin istinat duvarında çökme #4

    Küçükçekmece de sitenin istinat duvarında çökme #5

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