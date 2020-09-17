Küçükçekmece'de sitenin istinat duvarında çökme

İstanbul Küçükçekmece'de konutların bulunduğu sitenin etrafındaki istinat duvarı çöktü.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Sefaköy Fevziçakmak Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin istinat duvarı, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken çöken duvar nedeniyle site çevresindeki ağaçlık alanda büyük hasar oluştu.

DUVARIN ÇÖKTÜĞÜ ALAN ÇEVRİLDİ

Olay yerine gelen belediye ve itfaiye ekipleri enkaz çalışması başlatırken olay yerine tedbir amaçlı ambulans da sevk edildi. Ekipler duvarın çöktüğü alanı şeritlerle çevirerek çalışmalarını gece boyunca da sürdürüyor.