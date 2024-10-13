Küçükçekmece'de toprak kayması: Bir bina boşaltıldı

İHA

Küçükçekmece’de akşam saatlerinde yağan yağmurun etkisiyle, toprak kayması meydana geldi.

TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE BİNA BOŞALTILDI

Yağmurun etkisiyle bir site içerisinde yer alan binaların arasında toprak kayması meydana geldi. Temel atma çalışmaları devam eden bir inşaata doğru kayan toprak nedeniyle site içerisinde yer alan bir binada sarsıntı yaşandı.

Binanın bahçe duvarını yıkarak inşaat temeline doğru kayan toprak site içerisinde yaşayan vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Toprak kayması sonrası hissettikleri sarsıntının korkusuyla binalarını boşaltan site sakinleri, kendilerini sokakta buldu. İhbar üzerine olay yerine polis, zabıta ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sarsıntı geçiren binanın sakinleri, tedbir amaçlı binadan tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşların bir kısmı yakınlarının yanına giderken, bir kısmı ise belediye tarafından kendilerine tahsis edilen yerlere gitti.

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.