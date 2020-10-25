Abartı egzozlu tanker sürücüsünün, “slalom” yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü o anlar kameraya yansıdı.

Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen trafik terörü devam ediyor.

İstanbul'da kuralları hiçe sayan magandalara bir yenisi daha eklendi.

Küçükçekmece ilçesine bağlı Emrullah Efendi Caddesi üzerinde, abartı egzoz takılı olan tankerle ilerleyen sürücü, akan trafikte “slalom” yaparak tehlikeli anlara sebep oldu.

Küçükçekmece'de trafiği tehlikeye sokan tanker sürücüsü ViDEO

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Tanker olmasına rağmen hem abartı egzoz kullanan hem de desibeli yüksek hoparlörlerle çevreye rahatsızlık veren şahıs, dakikalarca bu şekilde ilerledi.

Şov uğruna hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Polis ekipleri, paylaşılan görüntülerin ardından magandayı yakalamak için çalışma başlattı.