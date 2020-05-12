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    Küflü ekmek ve pidelerden galete unu yapan iş yerine baskın

    Çatalca'da jandarma ekiplerince, küflü ekmek ve pidelerden galete unu yapan iş yerine düzenlenen operasyonda, 10 ton galeta unu ile 9 ton küflü ve bayat ekmek ele geçirildi.
    • DHA
    • 12.05.2020 - 15:58
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    Küflü ekmek ve pidelerden galete unu yapan iş yerine baskın

    Çatalca'da Çakıl Mahallesi’nde küflü ve bayat ekmekleri öğütüp galeta unu yapan iş yerinin ihbarını alan Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, harekete geçti.

    Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

    10 TON GALETE UNU VE 9 TON KÜFLÜ EKMEK BULUNDU

    Düzenlenen operasyonda 10 ton galeta unu ile 9 ton küflü ve bayat ekmek ile pide ele geçirildi.

    Çöplüğü andıran ve hijyen kurallarına uyulmayarak istiflenmiş ekmeklerin kamyonetlerle İstanbul'un çeşitli bölgelerinden toplanıp iş yerine taşındığı belirlendi.

    İŞ YERİNİN RUHSATSIZ OLDUĞU BELİRLENDİ

    Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

    İfadeleri alınan şüpheliler serbest bırakılırken, yapılan incelemelerin ardından iş yerinin de ruhsatsız olduğu ortaya çıktı.

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