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Küflü ekmek ve pidelerden galete unu yapan iş yerine baskın

Küflü ekmek ve pidelerden galete unu yapan iş yerine baskın

Çatalca'da jandarma ekiplerince, küflü ekmek ve pidelerden galete unu yapan iş yerine düzenlenen operasyonda, 10 ton galeta unu ile 9 ton küflü ve bayat ekmek ele geçirildi.