Petrol
86.72
-0.29%
Euro
19.4501
0.27%
Dolar
18.6328
0.01%
Altın
1.064
0.38%
Borsa
4978
0.00%
Bitcoin
324.170
1.62%
BTXN Coin
5.58
-0.17%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C

    Kültür ve Turizm Bakanlığı 58 sözleşmeli personel alacak

    Kültür ve Turizm Bakanlığı sözlü sınav sonucuna göre, çeşitli kadrolara 58 sözleşmeli personel alımı yapacak.
    • 01.12.2022 - 07:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kültür ve Turizm Bakanlığı 58 sözleşmeli personel alacak

    Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, mimar, mühendis, şehir plancısı, tekniker, teknisyen ve müze araştırmacısı kadrolarına 58 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

    Başvuru tarihi 19 Aralık-2 Ocak

    Başvurular, 19 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında e-Devlet "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

    Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri Bakanlığın "www.ktb.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.


    Dünyayı tehdit eden mikroplastikler Antarktika'ya ulaştı
    Teknoloji

    Dünyayı tehdit eden mikroplastikler Antarktika'ya ulaştı

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya İran atasözüyle gönderme
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altılı masaya İran atasözüyle gönderme

    Görüş Bildir