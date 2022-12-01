Kültür ve Turizm Bakanlığı 58 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı sözlü sınav sonucuna göre, çeşitli kadrolara 58 sözleşmeli personel alımı yapacak.
- 01.12.2022 - 07:33
Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, mimar, mühendis, şehir plancısı, tekniker, teknisyen ve müze araştırmacısı kadrolarına 58 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.
Başvuru tarihi 19 Aralık-2 Ocak
Başvurular, 19 Aralık-2 Ocak tarihleri arasında e-Devlet "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.
Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri Bakanlığın "www.ktb.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.