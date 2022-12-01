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Kültür ve Turizm Bakanlığı 58 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 58 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözlü sınav sonucuna göre, çeşitli kadrolara 58 sözleşmeli personel alımı yapacak.