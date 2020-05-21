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    Kumarhane evine baskın: 17 gözaltı

    Karaman'da kumar oynayanlara yönelik düzenlenen operasyonda aynı oda içerisinde yakalanan 17 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.05.2020 - 07:44
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    Kumarhane evine baskın: 17 gözaltı

    Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kısa bir süre önce Abbas Mahallesi 316 sokak üzerindeki bir apart dairenin kiralandığını ve kumarhaneye dönüştürüldüğü yönünde ihbar aldı.

    17 KİŞİ, KUMAR OYNARKEN YAKALANDI

    İhbar üzerine çalışma başlatan polis, gece yarısı eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 40 metrekarelik 1+1 dairenin bir odasında kumar oynayan 17 kişi suç üstü yakalandı.

    17 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin evde yaptığı incelemede çok sayıda alkollü içecek ve kumar malzemeleri ele geçirildi.

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