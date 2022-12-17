Haberler

İç Haber

Kumluca ve Finike'de yaşanan sel için 7 milyon lira daha kaynak aktarıldı

Kumluca ve Finike'de yaşanan sel için 7 milyon lira daha kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 7 milyon lira daha kaynak aktarıldığını bildirdi.