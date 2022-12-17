Kumluca ve Finike'de yaşanan sel için 7 milyon lira daha kaynak aktarıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçeleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 7 milyon lira daha kaynak aktarıldığını bildirdi.
- 17.12.2022 - 01:50
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'da yaşanan sel hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Yanık verdiği mesajda, Kumluca ve Finike'de yaşanan selde zarara uğrayan hanelere ilişkin hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
"7 milyon lira daha kaynak aktardık"
Bakan Yanık, "Kumluca ve Finike’de yaşanan selde zarara uğrayan hanelerimize ilişkin hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Acil ve temel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza 7 milyon TL daha kaynak aktardık." ifadelerini kullandı.