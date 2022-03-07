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    Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik yapıldı

    Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik yapıldı

    Kur korumalı mevduat sisteminde artık şirketler de 3 ay vade ile hesap açabilecek. Resmi Gazete'de yayınlanan yeni tebliğle ayrıca sistemdeki hesaplara vade sonunda yenileme imkanı sağlandı.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 02:37
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    Merkez Bankası, kur korumalı mevduat uygulamasında iki önemli değişiklik yaptı.

    TL mevduata dönüşüm uygulamasında şirketler de 3 ay vade ile hesap açabilecek.

    Şirketler, TL mevduat dönüşüm uygulamasına 11 Ocak tarihli düzenleme ile dahil olmuştu. Ancak şirketlerin vadenin 3 aydan başlaması taleplerine rağmen uygulamada ilk vade dilimi 6 ay olarak belirlenmişti.

    ŞİRKETLER İÇİN VADE 3 AYA ÇEKİLDİ

    Merkez Bankası, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğle vadeyi şirketler için de 3 aya çekti.

    İkinci değişiklik ise kur korumalı mevduata dahil olan hesapların vade bitiminde yenilenmesiyle ilgili maddede yapıldı.

    21 Aralık 2021'deki ilk düzenlemede, dönüşümle açılan TL mevduat hesaplarının, sağlanan destekten bir kereye mahsus yararlanması hükmü vardı.

    Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik yapıldı #1

    KUR KORUMALI MEVDUAT HESAPLARA VADE SONUNDA YENİLEME İMKANI

    Yeni tebliğle kur korumalı mevduat sistemindeki hesaplara vade sonunda yenileme imkanı sağlandı. Yenilenen hesap, ilk açılıştaki destekten yararlanmaya devam edecek.

    21 Aralık'ta başlayan kur korumalı mevduat uygulamasında ilk vade sonu tarihi 21 Mart.

    Kur korumalı mevduat sisteminde değişiklik yapıldı #2


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