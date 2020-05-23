Kurallara uymayan işletmelere 4 milyon liradan fazla ceza

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, denetimlere ilişkin bilgiler verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Bayramların, sevinç ve mutluluk içinde kutlanan, hasret giderilen, birlik ve beraberliği sembolize eden özel günler olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

GIDA VE TARIMIN STRATEJİK ÖNEMİ

"Pandemi nedeniyle ne yazık ki bu yıl mahzun geçirdiğimiz Ramazan ayının ardından kavuştuğumuz bayramı da buruk bir şekilde kutlayacağız. Tüm dünyayı etkilemeye devam eden koronavirüs salgını, gıda ve tarımın önemini ve stratejik değerini de bir kez daha göstermiştir. Bakanlık olarak aldığımız hızlı ve etkili tedbirler sayesinde salgın sürecinde ve Ramazan ayı boyunca gıda üretimi ve temini konusunda hiçbir sorun yaşamadık.





Bu süreçte üreticilerimizi kollama, tüketicilerimizi koruma gayreti içinde olduk. Market raflarımız boşalmadan hemen yeniden dolabildi. Bunun için çiftçilerimize, yetiştiricilerimize ve sektör paydaşlarına teşekkür ediyorum. Üreten, emek veren, alın teri döken çiftçilerimizin hep yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Yılın ilk 5 ayında 12,4 milyar lira tarım desteği ödemesi yaptık. Bu yıl içinde ödeyeceğimiz toplam destek miktarı ise 22 milyar lira olacak."





"4 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE CEZA KESTİK"

Pakdemirli, ürünlerin sağlıklı bir şekilde sofralara ulaşması için gıda denetimlerini sürdürdüklerini belirterek, iş yerlerine yönelik denetimlere ağırlık verdiklerini söyledi.

Pakdemirli, "Gıda üretim yerlerinde 15 bin 798, satış ve toplu tüketim yerlerinde 45 bin 938 olmak üzere toplam 61 bin 736 denetim gerçekleştirdik. Kurallara uygun olmayan işletmelere 4 milyon liranın üzerinde idari para cezası kestik." bilgisini paylaştı.