Kurban Bayramı telaşı başladı! Yerli ve yabancı turistler Edirne'ye akın edecek İstanbul'un yanı başındaki ‘Trakya’nın Bodrumu’ olarak bilinen 500 nüfuslu Erikli köyünün nüfusunun bayramda 100 bini aşması bekleniyor.

İHA

Milyonlarca vatandaş, Kurban Bayramı tatili için planlar yapıyor.

Akdeniz Bölgesi'ndeki uçuk fiyatlar, tatilcilerin rotalarını değiştiriyor.

Öyle ki, özellikle İstanbulluların ilk tercihi, 250 kilometre uzaklıktaki Edirne oluyor.

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda yer alan Saros Körfezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı tatilcilerin tercihi olmaya devam ediyor.

9 günlük tatili Saros Körfezi’nde geçirmek isteyen tatilciler, haftalar öncesinden rezervasyon yaptırdı.

Nüfus 100 bini aşacak

Bölgedeki tüm oteller, pansiyonlar ve günlük kiralanan yazlık evler doluluk oranına yaklaştı.

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı 500 nüfuslu Erikli köyünün de nüfusunun bayramda 100 bini aşması öngörülüyor.

"21 ya da daha fazla ülkeden misafirimizi konuk edeceğiz"

Erikli’de otel işletmecisi Mustafa İşçimen, bayram hazırlığı içerisinde olduklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşan bir bayram tatili var. Bayram rezervasyonlarımızda oldukça yoğunluk yaşıyoruz. Otelimiz bayramda neredeyse doldu. Erikli’de hizmet veren otellerle istişare halindeyiz. Herkeste bir hareketlilik var. Yoğunluk anlamında ilk adımı bayramda atacağız ve nüfusun 100 bini aşabileceğini tahmin ediyorum. 12 Mayıs’tan itibaren tesisimize 7-8 ülkeden turist girişi oldu. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında başlayan turist girişi bu dönemde çok daha erken başladı ve her geçen gün artarak devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 21 ülkeden misafir ağırlamıştık. Bu yıl da yine 21 ya da daha fazla ülkeden misafirimizi konuk edeceğimizi düşünüyorum. Güzel, hareketli bir sezon bekliyoruz. Güney’deki turizm konseptindeki aşırı konsept artışı bu yıl daha da arttı. Aramızdaki bu makas açılınca İstanbul’un ilk gözü Saros oldu. Geçtiğimiz yıllarda 2-3 günlük rezervasyonlar, artık yerini 1 hafta 10 günlük rezervasyonlara bıraktı. Bu da sadece bizler için değil, ev pansiyonculuğu için de çok sevindirici. Tüm Erikli esnafına, misafirlerimize iyi bir sezon diliyorum.

"Erikli insanlara cazip ve ekonomik bir tatil fırsatı sunuyor"

Keşan’da emlakçılık yapan Kudret Uybaş da, kış mevsiminde nüfusu 500 olan tatil beldesi Erikli’nin bayramda nüfusunun 100 bini aşacağını öngördüklerini söyledi.

Haftalar öncesinden konaklamaların doluluk oranına yaklaşmaya başladığını belirten Uybaş şöyle konuştu: