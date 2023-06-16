Kurban Bayramı'nda Kapadokya'ya yoğun ilgi: Doluluk oranı yüzde 70'i aştı

İHA

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkması ve okulların bayramdan 1 hafta önce kapanması turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Okulların kapanmasını bekleyen aileler, Kurban Bayramı tatilinin de 9 güne çıkmasıyla birlikte otellere rezervasyon yaptırmaya başladı.

Özellikle 9 günü tatil beldelerinde geçirmek istemeyenlerde Kapadokya'ya yöneldi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan, peribacaları, yer altı ve yer üstü şehirleri, ilginç vadi ve kaya oluşumlarının yanı sıra, at, ATV safari, cip safari ve balon turlarının yoğun yapıldığı Kapadokya Bölgesi'ne 9 günlük Kurban Bayramı tatili için ilgi arttı.

Sezon itibariyle yoğunluk yaşanan bölgede, Kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkmasından sonra rezervasyonlarda ciddi artış yaşandı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Genel Sekreteri Yakup Dinler, otellerin yüzde 70'inin dolduğunu belirterek şunları söyledi:

Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartıldı. Uzun tatiller aslında Kapadokya bölgesine yaramayan tatiller olarak adlandırılır. Çünkü sezon itibariyle tatilin uzun olması ve havaların ısınması ile insanlar genellikle sahil bölgesini tercih eder. Bayram tatilinin ilk dönemi Kapadokya Bölgesindeki rezervasyonlarda yüzde seksen, yüzde doksan bir doluluk oranı var. Bunun çok az kısmını yerli turistler oluşturuyordu.



Bayram tatilinin 9 güne çıkmasından sonra Bayram talinin ilk dönemi olan bayram gününe kadar ki kısmında daha yoğun olacağımızı düşünüyorum. Misafirlerimiz Kapadokya tatilini planlarken çok geç kalmamalarını istiyoruz. Doluluk oranı arttıkça fiyatların yükseleceğini unutmasınlar. En kısa sürede rezervasyonlarını gerçekleştirsinler. Kurban bayramını Kapadokya keyfiyle çıkarsınlar istiyoruz.