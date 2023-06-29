Kurban Bayramı'nın ikinci gününde vatandaşların indirim umudu Kurban pazarlarında bayramın ikinci gününde satışlar benzer yoğunluk yaşanıyor. Fiyatlarda düşüş bekleyenler kurbanlık almak için bugünü bekledi.

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DHA

Yurt genelinde Kurban Bayramı heyecanı yaşanıyor.

İlk günde bayram namazları eda edildi, ilk kurban kesildi.

Ardından kimi vatandaşlar ise kurban kesmek için ikinci günü bekledi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kurulan pazara sabahın erken saatlerinde gelenler fiyatların düşeceğini düşünerek bugün harekete geçti.

Kurbanlıklarını bitiren satıcıların ise çadırlarını boşalttığı görüldü.

"Bir tosunu 30 bin TL'ye aldık"

Kurban almak için bayramın ikinci gününü tercih eden Mine Kara, "Biraz daha ucuz olur diye ikinci gün geldik ama fiyatlar pek de düşmüş değil. Her bütçeye göre var ama bizim bütçemize göre zor oldu ama bir tane bulduk, onu aldık. Kesimiyle birlikte bir tosunu 30 bin TL'ye aldık. Babam, biz ve kayınımla birlikte 3 hisse ile satın aldık." dedi.

"Küçükbaşta satışlarımızı yarına kadar devam edecek"

Kastamonu Pınarbaşı'ndan geldiğini söyleyen kurban satıcısı Nihat Durmuş ise, "Kurban satışımız devam ediyor. Küçükbaş kurbanların satışı zaten ikinci, üçüncü güne kadar genelde devam eder. Büyükbaş hayvanlarımız zaten komple kaldı biz de gönderdik. Küçükbaşta satışlarımızı yarına kadar devam edecek. Bugün şimdiye kadar 3 veya 4 tane küçükbaş kurban sattık." diye konuştu.