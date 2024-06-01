Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı Kurban Bayramı öncesinde, Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan kurbanlık hayvanlar İstanbul'a ulaşmaya başladı. Gece yarısından itibaren İstanbul'a giriş yapan kurbanlık dolu tır ve kamyonlar, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince titizlikle denetlendi.

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DHA

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden yola çıkan kurbanlıklar İstanbul'a ulaşmaya başladı.

Gece yarısı itibarıyla ilk kurbanlıkların İstanbul'a gelişiyle birlikte, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Riva mevkiinde yer alan Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda denetim gerçekleştirdi.

Jandarma ve zabıta ekiplerinin de katkı sağladığı bu denetimlerde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, kurbanlıkların taşındığı kamyon ve tırları detaylı bir şekilde inceledi.

İl dışından gelen sürücülerin evraklarını tek tek inceleyen ekipler, hayvanların küpe numaraları ile evrak üzerindeki numaralarını karşılaştırdı. Kontrolü yapılan araçlar, hayvan pazarlarına doğru yoluna devam etti.

"İstanbul'da 123 satış, 788 kesim yeri belirlendi"

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, İstanbul girişine kurulan kontrol noktalarındaki denetimlerde 26 adet uygunsuz sevke 2 milyon 600 bin TL idari para ceza uyguladıklarını söyleyerek şu şekilde konuştu:

"2024 yılı itibariyle kurbanlıklarımız İstanbul'a 1 Haziran itibariyle girmeye başladı. Şu an için giriş noktası olan Riva Hayvan Sevk Kontrol Noktası'ndayız. Bundan önce biz, kurban hizmetleri komisyonunun tebliğinin yayınlanmasıyla beraber kurban hizmetleri komisyonları toplandı satış ve kesim yerleri belirlendi. Şu ana kadar 123 satış, 788 kesim yeri belirlendi. Biz kurbanda hayvan hareketlerinin yoğun miktarda artmasından dolayı zaten yol kontrollerimizi sıkılaştırmıştık. 13 Mayıs itibariyle daha da sıkılaştırıldık, 26 adet uygunsuz sevke 325 büyükbaş 823 adet küçükbaş hayvanla ilgili olarak idari işlem uygulandı ve yaklaşık 2 milyon 600 bin TL idari para cezası uygulandı. Burada ne yapıyoruz, bir kere hayvanlar geldikleri yerde il, ilçe tarım orman müdürlüklerinde ilk etapta sağlık kontrollerinden geçirilir akabinde bu sağlık kontrollerinden sonra pasaportları düzenlenir, aşıları kontrol edilir ve hayvanlara veteriner sağlık raporu düzenlenir."

"Geçen yıl 76 bin büyükbaş, 93 bin küçükbaş hayvan kesildi İstanbul'da"

Ahmet Yavuz Karaca yeterli sayıda kurbanlık hayvan olduğunu belirterek şöyle dedi:

"Şu anda saat 18.00 itibariyle aldığımız bilgilerle de yaklaşık 28 - 30 bin civarında hayvanın yollarda olduğunu biliyoruz. Geçen yıl 76 bin büyükbaş, 93 bin küçükbaş hayvan kesildi İstanbul'da, yine aynı sayıları bekliyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi bir endişeye düşmesine gerek yok, yeterli sayıda hayvanımız var, kurbanlıkla ilgili bir sıkıntımız olmayacak. Biz buradaki kontrollerimizde, veteriner sağlık raporları var mı? Pasaportları var mı? Araçlardaki hayvanlarla küplerdeki numaralar birbirine tutuyor mu? Onlara bakıyoruz. Bir de Trakya bölgemiz 2010 yılından itibaren Şap'tan ari bölge, Şap'tan ari bölgeye hayvan geçişleri sadece ve sadece kurbanda 15 gün kala yani bugünden itibaren gerekli kan analizleri yapıldıktan sonra oluyor bununla ilgili olarak da veteriner sağlık raporundan ayrıca Trakya'ya geçiş sağlık sertifikası düzenleniyor. Bu belgelerin kontrolleri yapıldıktan sonra karşıya geçişine izin veriliyor, bu şekilde geçen yıl 25 civarında büyükbaş 18 bin civarında küçükbaş hayvan girişi oldu, Avrupa yakasından Anadolu'muza. Geçen yıl ki rakamlarla aynı rakamları yine bekliyoruz, bir problemimiz yok. Vatandaşlarımıza şunu söylüyoruz, kurbanlarını mutlak suretle izinli yerden alsınlar ve valilik tarafından izin verilen kurban kesim yerlerinde ehli kişilere kestirsinler. Başka yerlerde sokakta, parkta, çadırda kestikleri takdirde idari işlemle karşılaşabilirler. Hem de birçok olumsuzlukla karşılaşırlar, yani o kadar hassas bir konu. Hızlı bir şekilde davranılması ve ehli kişilerin yapması gereken bir şey bu."

Mobil uygulama ile aşısı, yaşı ve geldiği yere erişebilme imkanı

Mobil bir uygulama ile kurbanlık hayvanlarla ilgili bütün detaylara ulaşabilme imkanının olduğunu vurgulayan Karaca şu ifadeleri kullandı:

"Bir de hayvan pazarlarında hayvanları alırken 'Tarım Cebimde' diye bir uygulamamız var bizim. Tarım cebimde uygulamamıza girdiklerinde hayvan görüntüleme, küpe sorgulama dediklerinde, o hayvan ile ilgili bütün bilgilere ulaşabiliyorlar. Aşısı, yaşı, cinsiyeti, nereden gelmiş, sahibi kim. Bu da onların işlerini kolaylaştırıyor. Biz son kurban kesilene kadar sahada olacağız kontrollerimiz devam edecek hayvan pazarlarında, çiftliklerde işimizi bütün veteriner hekim arkadaşlarımızla beraber süreci yöneteceğiz"

"Bir hayvanın 120 - 130 bin TL masrafı var"

Ardahan'dan gelen çiftçi Muhammet Karakaş bir hayvanın maliyetinin 130 bin TL olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"60 tane hayvan getiriyoruz, Ardahan'dan geliyoruz biz buraya. Böyle kontrol noktalarından geçiyoruz, çok sağlıklı ve çok doğru bir şey yapıyorlar aslında. Ama buradaki insanlar çiftçi bir sürü emekleri var onların. Onların birçoğuna yardımcı olmaları lazım. Bu insanların karşıya geçip kendi akrabalarına hayvan satacaklar. Burada kalmaları onlar için tabi ki de zarar, kötü bir şey bu. Burada adam 20 tane hayvan getiriyorsa 10 tane akrabası var 10 tanesini oraya satacak ki geçimini sağlayabilsin. Bu adamlar 10 aydır emek veriyor, içerde bakıyor bunun yemi, samanı bunların hepsi para çok ciddi masraflar. Şimdi bizim hayvanlar Ardahan'dan gelecek 2 gündür yol geliyor. Burada şu anda beklemeleri o hayvanlar için zarar, yazık günah yani burada izin vermeleri lazım ki onlar geçsinler buradan. Yarın hafta sonu, bu hafta sonu hayvanları satamazlarsa bir sonraki hafta sonu hayvanları kalacak ya da Ardahan'a geri dönecek bu hayvanlar. Bu adamlara yazık günah, insanların hayvanlarını karşıya geçirmesi lazım ki hayvanlarını satıp para kazansın. Hayvanlar şu anda maliyetleri düşündüğümüzde canlı kilo 280 300 kilo arasında biz düşünüyoruz, bunun aşağısında verdiğimiz zaman biz zaten zarar ediyoruz. Şu an 60 tane hayvan getireceğiz buraya 60 tane hayvanın nakliye masrafı 95 bin TL. Ardahan'dan buraya çadır parası ile 100 bin TL. Bir hayvanı örnek veriyorum önceden 5'e alıp 10'a rahat satabiliyorduk. Şu anda Ardahan'dan buraya gelen kadar sadece bir hayvanın 120 - 130 bin TL masrafı var. Burada da hayvan başına 20-25 bin lira kazanacağız da gittiğimizde tekrardan Ardahan'a aynı hayvanı tekrar alamayacağız. Öyle bir durumda var şu anda, bütün çiftçilere Allah kolaylık versin. Bizim pazarımız İstanbul Esenyurt'ta, orada 2 tane çadır yeri aldık biz, 230 bin lira çadır parası verdik. Samanı, yemi her şeyi ayarladık, nasipse bu akşam geçeceğiz, yarın sabah satışa başlayacağız"

İstanbul'da 24 saat sürecek denetim noktaları ve ekiplerin koordinasyonu

Öte yandan İstanbul'da, Riva (Yavuz Sultan Selim Köprüsü), Çamlıca Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) ile Kurtköy Mehmetçik Vakfı Dinlenme Tesisleri, Kuzey Marmara Otoyolu Kurnaköy ve Mecidiye Gişeleri, Ahmediye Gişeleri Yol Kenarı Denetim İstasyonu ve Selimiye TEM Gişeleri Yol Kenarı Denetim istasyonlarında 24 saat denetimlerin süreceği belirtildi.

Bu denetimlerde il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli veteriner hekimleri ile acil müdahale ekipleri, jandarma, emniyet ve belediye zabıta ekipleri koordineli olarak çalışacak.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)