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    Kuruçeşme'de kuru yük gemisi arızalandı

    Kuruçeşme açıklarında dümen arızası yaşanan kuru yük gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından acil demir bölgesine demirletildi.
    • DHA
    • 11.05.2021 - 11:36
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    Kuruçeşme'de kuru yük gemisi arızalandı

    Kuruçeşme önlerinde arızalanan 79 metrelik İRFAN SAVAŞ isimli gemiye KEGM römorkörü müdahale etti.

    "DEMİRLETİLDİ"

    KEGM sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kuruçeşme önlerinde dümen arızası yaşayan 79 metre boyunda İRFAN SAVAŞ isimli kuru yük gemisi, KURTARMA 12 römorkörümüz ve kılavuz kaptanımız eşliğinde Büyükdere acil demir bölgesine emniyetle demirletildi." ifadeleri kullanıldı.

    Kuruçeşme de kuru yük gemisi arızalandı #1

    Kuruçeşme de kuru yük gemisi arızalandı #2

    Kuruçeşme de kuru yük gemisi arızalandı #3

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