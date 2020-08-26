Kuruluş Osman dizisi ekibine hangi oyuncular katıldı?

Yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman dizisinin ekibine yeni isimler dahil oldu. Peki, Kuruluş Osman dizisine yeni katılan ünlü isimler hangileri?

Tarih meraklılarının sevdiği bir dizi olan Kuruluş Osman dizisi, yeni sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük bir başarıya imza atan dizi yeni sezon kadrosunu da genişletiyor. Peki, Kuruluş Osman dizisinde nasıl değişiklikler olacak? Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda ekibe dahil olan ünlü isimler hangileri? Detaylar haberimizde...

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNE YENİ KARAKTERLER GELİYOR

Diziye geçtiğimiz günlerde bir sürpriz isim katılmıştı. Cüneyt Arkın’ın ikinci sezon sürprizi olarak yapıma katılacağı haberlerinin ardından iki sürpriz daha geldi. Tv 100’ün haberine göre Poyraz Karayel dizisindeki Sefer karakteriyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan ile Çukur ve sonrasında Şampiyon dizilerinde yer alan Erkan Avcı Kuruluş Osman yeni sezon kadrosuna dahil oldu.

KURULUŞ OSMAN'IN YENİ KARAKTERİ KİM?

Erkan Avcı, Çukur dizisinde Karakuzular’ın lideri olarak ekrana gelmiş ve Çeto karakteriyle dikkat çeken bir rol üstlenmişti. Erkan Avcı, her oynadığı rolü fenomen haline getiren isimlerden birisi olmayı da başarıyor. Bu nedenle Kuruluş Osman dizisinde kimi oynayacağı şimdiden merak ediliyor.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ YENİ SEZON HEYECANI

Geçtiğimiz günlerde Tamer Yiğit’in de kadroya dahil olması heyecan yaratmıştı. Usta ve son dönemin başarılı genç isimlerinin kadroya eklenmesiyle Kuruluş Osman dizisinin de yeni sezonda heyecanı iyice artıracağı belli oluyor.