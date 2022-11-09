Kuruyan Marmara Gölü için iş birliği protokolü

Protokol kapsamında göl üzerinde kaçak yollarla ve işgalle ekilen mevcut alanlarda artık TİGEM, organik tarım yapacak.

Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki 'ulusal öneme sahip sulak alan' tescilli Marmara Gölü, yaşanan su kaybı nedeniyle kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde kayıklar karaya oturdu, balıkçılık sona erdi.

Çiftçilerin arazi kavgasına sahne oldu

Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl ayrıca çiftçilerce işgal edilip, tarıma açıldı. Paylaşım konusunda anlaşamayan çiftçiler arasında sık sık tartışmalar da yaşandı. 4 ayrı arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı; gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Jandarma denetimlerini artırdı

DHA'nın aktardığına göre; geçen yıl yaşanan bu olaylar nedeniyle Salihli ve Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı, Marmara Gölü'nde izinsiz tarım faaliyetini önlemek için birçok kez dron destekli denetim yaptı. Denetimlerde 80 kişi hakkında izinsiz tarım faaliyeti yaptıkları gerekçesiyle DSİ İzmir Bölge Müdürlüğü'nce 1 milyon 727 bin TL ecrimisil bedeli uygulandı, 123 kişi ise kaymakamlık aracılığıyla tahliye ve menedildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü de 2021-2022 yıllarında gölü işgal eden 88 kişiye toplam 550 bin 417 TL cezai işlem uyguladı. İl Jandarma Komutanlığı, göl arazisi üzerinde nöbete başladı.

Gölün kuruyan bölümünde organik tarım yapılacak

Marmara Gölü'nün rehabilitasyonu için Manisa Valiliği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, harekete geçerek iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında, Marmara Gölü üzerinde kaçak yollarla ve işgalle ekilen mevcut alanlarda TİGEM tarafından tarım yapılacağı belirtildi.

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İmzalanan iş birliği protokolü ile su tutma kapasitesi azalıp kurumaya başlayan Marmara Gölü'nün bir kısmına, sulama ve havzadaki biyolojik çeşitliliğin devamlılığı amacıyla temiz su depolama/rezerv alanı oluşturulması, kuruyan diğer kısımlarında organik tarımsal üretim faaliyetinde bulunulması amaçlanıyor. Manisa Valiliği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile Marmara Gölü üzerinde kaçak yollarla ve işgalle ekilen mevcut alanlar Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından traktörle sürülecek ve bu alanlarda organik tarım yapılacak" denildi.