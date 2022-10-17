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    Kuşadası açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı

    Aydın Kuşadası açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 75 göçmen kurtarıldı.
    • 17.10.2022 - 23:49
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    Kuşadası açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, Kuşadası açıklarındaki 3 farklı noktadan farklı saatlerde lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı yapıldı.

    75 kaçak göçmen kurtarıldı

    Harekete geçen Sahil Güvenlik ekiplerince, 3 farklı noktada Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlardaki toplam 75 kaçak göçmen kurtarıldı.

    DHA'nın haberine göre göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

    Kuşadası açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Kuşadası açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    Kuşadası açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı #3


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