Kuşadası açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı
Aydın Kuşadası açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 75 göçmen kurtarıldı.
- 17.10.2022 - 23:49
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, Kuşadası açıklarındaki 3 farklı noktadan farklı saatlerde lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı yapıldı.
75 kaçak göçmen kurtarıldı
Harekete geçen Sahil Güvenlik ekiplerince, 3 farklı noktada Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlardaki toplam 75 kaçak göçmen kurtarıldı.
DHA'nın haberine göre göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.