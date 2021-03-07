Aydın’ın Kuşadası ilçesi yeni normalleşmenin ardından kısıtlamasız ilk pazar gününü yoğun geçirdi.

Orta riskli grupta yer alan Aydın’ın Kuşadası ilçesinde tatil gününü değerlendirmek isteyip, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere koştu. Kadınlar Denizi Sahili ile İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlendi.

GÜNÜBİRLİK TATİLCİLER DE AKIN ETTİ

Kuşadası, kısıtlamasız tatil gününde günübirlik tatilcilerin de akınına uğradı. Kuşadası’nın dünyaca ünlü plajı Kadınlar Denizi’ne Ege Bölgesi’nin çeşitli il ve ilçelerinin yanı sıra yerli, yabancı konuklar sahilin ve güneşin tadını çıkararak güneşlendi.

Kuşadası kısıtlamasız ilk pazarı yoğun geçirdi VİDEO

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PLAJDA GÜNEŞLENDİLER

Aralarında ünlü sanatçı Müşerref Akay’ın da bulunduğu tatilciler temiz hava ve güneşten faydalanmak için sabahın erken saatlerinden itibaren Kuşadası Kadınlar Denizi plajına akın etti.

NORMALLEŞME SÜRECİNDEN MEMNUNLAR

Kuşadası’nda ikamet edenlerin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, denizin havasını ve güneşin sıcaklığı hissetmek, insanların özgürce dolaştığını görmek, kafeterya ve restoranlarda bir şeyler yiyip içmek için çok uzun zamandır beklediklerini ve bunu özlediklerini ifade ettiler.

Pandemi koşullarına herkesin dikkatle uyup, koronavirüsten bir an önce kurtulmak istediklerini belirten vatandaşlar, bu yeni normalleşme sürecinden son derece mutlu olduklarını belirtti.

Vatandaşlar, uzun süredir devam eden kısıtlamalar sonrasında gelen yeni normalleşme ile birlikte alınan kararları uzun süre beklediklerini, herkesin pandemi koşullarına uyup, sahilin ve güneşin tadını çıkarmasını istediklerini ifade ederken, bazı vatandaşlar da pandemi sürecinin olumsuz etkilerini üzerinden atmak için sahile geldiklerini söyledi.













