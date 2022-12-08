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    Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

    Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 02:24
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    Kuşadası Körfezi'nde 4 büyüklüğünde deprem

     

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 01.35'te merkez üssü Aydın'ın Kuşadası Körfezi açıklarında, Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Olumsuz bir ihbar yapılmadı

    Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

     


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