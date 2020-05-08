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    Kuşadası'nda 3 ayrı hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı

    Polis ekipleri tarafından 21, 24 ve 28 Nisan tarihlerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelisi, yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 08.05.2020 - 08:56
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    Kuşadası'nda 3 ayrı hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı

    Aydın Kuşadası'nda 21 Nisan tarihinde Ege Mahallesi’nde, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde de 24 ve 28 Nisan tarihlerinde hırsızlık olayı gerçekleşti.

    Olaylardan sonra polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

    ZANLI YAKALANDI

    Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu M.K. isimli zanlı yakalanarak, gözaltına alındı.

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