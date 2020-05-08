- En Son Haber
- İç Haber
- Kuşadası'nda 3 ayrı hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı
Kuşadası'nda 3 ayrı hırsızlıktan aranan şüpheli yakalandı
Polis ekipleri tarafından 21, 24 ve 28 Nisan tarihlerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarının şüphelisi, yakalanarak gözaltına alındı.
- İHA
- 08.05.2020 - 08:56
Aydın Kuşadası'nda 21 Nisan tarihinde Ege Mahallesi’nde, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde de 24 ve 28 Nisan tarihlerinde hırsızlık olayı gerçekleşti.
Olaylardan sonra polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
ZANLI YAKALANDI
Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu M.K. isimli zanlı yakalanarak, gözaltına alındı.