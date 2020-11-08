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    Kuşadası'nda cezaevinden çıkan şahıs, babasının evini yaktı

    Kuşadası'nda cezaevinden kısa süre önce çıkan bir kişi, babasının oturduğu daireyi yakarak kaçtı.
    • İHA
    • 08.11.2020 - 14:14
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    Kuşadası'nda cezaevinden çıkan şahıs, babasının evini yaktı

    Cezaevinden çıkan Muhammet B. isimli bir kişi Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi’nde oturan babasının evine yerleşti.

    BABASININ EVİNİ ATEŞE VERDİ

    Uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Muhammet B. saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Aydın Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 4. katında babası Mehmet Ş. B.’nin oturduğu daireyi ateşe verdi.

    Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederek, diğer dairelere sıçramadan kontrol altına aldı.

    Yangın sırasında çıkan dumandan etkilenen bir itfaiye görevlisi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

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    "CEZAEVİNDEN ÇIKTI VE UYUŞTUCU BAĞIMLISI"

    Yangını çıkaran Muhammet B., olay yerinden kaçarken babası Mehmet Ş.B., oğlunun kısa süre önce cezaevinden çıktığını ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi.

    Oğlunun tedavi edilmesi için her yere başvurduğunu kaydeden baba, buna rağmen bir çözüm bulamadığını ve oğlunun sonunda evini yaktığını iddia etti.

    Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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