Kuşadası'nda hasar için 800 başvuru

İzmir açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Kuşadası Belediyesi'ne 800 hasar başvurusunda bulunuldu.

Önceki gün İzmir açıklarında yaşanan depremin ardından çevre il ve ilçelerde de hasar tespitleri yapılmaya devam ediliyor.

Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında oluşturulan kriz masası vatandaşların başvurularını süratle değerlendirmeye aldı.

800 HASARLI EV BAŞVURUSU

İnşaat Mühendisleri Odası Kuşadası Temsilciliği ile Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yapılan 800 hasar başvurusunu tek tek değerlendirdi.

89 EV TAHLİYE EDİLDİ

Yapılan inceleme sonucu 15 binanın ağır hasarlığı olduğu tespit edilirken, ekipler ayrıca bina ile 89 hasarlı dairenin tahliyesini sağladı.

36 KİŞİ OTEL VE TATİL KÖYLERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Ağır hasarlı 15 binada oturan 36 kişi ise belediye tarafından otel ve tatil köylerine yerleştirildi.

Bu arada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.