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    Kuşadası'nda hasar için 800 başvuru

    İzmir açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında, Kuşadası Belediyesi'ne 800 hasar başvurusunda bulunuldu.
    • İHA
    • 01.11.2020 - 07:30
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    Kuşadası'nda hasar için 800 başvuru

    Önceki gün İzmir açıklarında yaşanan depremin ardından çevre il ve ilçelerde de hasar tespitleri yapılmaya devam ediliyor.

    Kuşadası Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında oluşturulan kriz masası vatandaşların başvurularını süratle değerlendirmeye aldı.

    Kuşadası nda hasar için 800 başvuru #1

    800 HASARLI EV BAŞVURUSU

    İnşaat Mühendisleri Odası Kuşadası Temsilciliği ile Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yapılan 800 hasar başvurusunu tek tek değerlendirdi.

    Kuşadası nda hasar için 800 başvuru #2

    89 EV TAHLİYE EDİLDİ

    Yapılan inceleme sonucu 15 binanın ağır hasarlığı olduğu tespit edilirken, ekipler ayrıca bina ile 89 hasarlı dairenin tahliyesini sağladı.

    Kuşadası nda hasar için 800 başvuru #3

    36 KİŞİ OTEL VE TATİL KÖYLERİNE YERLEŞTİRİLDİ

    Ağır hasarlı 15 binada oturan 36 kişi ise belediye tarafından otel ve tatil köylerine yerleştirildi.

    Bu arada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

    Kuşadası nda hasar için 800 başvuru #4

    Kuşadası nda hasar için 800 başvuru #5

    Kuşadası nda hasar için 800 başvuru #6

    Kuşadası nda hasar için 800 başvuru #7

    Kuşadası nda hasar için 800 başvuru #8

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