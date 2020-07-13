Kuşadası’nda İrlandalı turist ezan için imza topladı

Sesini çok beğendiği müezzinin kendi yaşadıkları bölgedeki camide ezan okumasını isteyen kadın turist, imza topladıktan sonra kaymakamlığa dilekçe verdi.

Ezan sesini sürekli duyabilmek için imza kampanyası başlattı. Kaydettiği ezanı sesini Kuşadası’nda bulunan yakınlarına da dinlettiren İrlandalı turist, herkesi duygulandıran ezan sesini sürekli duyabilmek topladığı imzaları Kuşadası Kaymakamlığına teslim etti.

Yaklaşık 15 yıldır Aydın Kuşadası’na gelen 60 yaşındaki Baya Hilary Demdsey, merkezde bulunan Hanım Cami’nin yakınındaki bir kafede otururken ezan okunmaya başladı.

SESİNE HAYRAN KALDIĞI MÜEZZİNLE TANIŞTI

Ezan sesinden çok etkilenince önce telefonu ile okunan ezanın sesini kaydeden turist, daha sonra da camiye gidip müezzinle tanıştı.

Kaydettiği ezan sesini Kuşadası’nda yaşayan diğer İrlandalı turistlere de dinleten Hilary Demdsey, diğer arkadaşlarının da çok etkilenip duygulandığı görünce bu defa kendi dili ile Kuşadası Kaymakamlığı’na hitaben dilekçe yazdı.

Demdsey, aynı müezzinin kendi bulundukları bölgede ezanları okuması için imza kampanyası da başlattı.

“MUHTEŞEM DUYGULAR YAŞADIM”

Ezanı dinlettirdiği 51 kişiden imza toplayan Bayan Hilary Demdsey, “Yaklaşık 15 yıldır Kuşadası'na geliyorum. Kafede otururken duyduğum ezan sesinden çok etkilendim. Hemen camiye gidip ezanı okuyan kişi ile tanıştım. Adının Arif Ercan olduğunu öğrendiğim bu müezzin, Kuşadası Belediye Cami'sinde görevliymiş ve biz bu müezzinin o camide okuduğu ezanı duymuyoruz. Arif Ercan’ın okuduğu ezanı gerçekten ruhumda hissettim. Ezan biter bitmez hemen Arif’in yanına gidip hangi camide görev aldığını sordum. Bana başka bir camide görev aldığını geçici olarak bugünlük gelip ezan okuduğunu söyledi. O günü aklımdan çıkaramıyorum. Gerçekten muhteşem duygular yaşadım. Arkadaşlarıma da dinlettim. Onlar da benimle aynı duyguyu yaşadılar. İmza toplayıp kaymakamlığa dilekçe verdik. Arif Ercan umarım Hanım Cami’ye tekrar gelir ve biz de ezanları onun sesinden dinleriz.” diye konuştu.