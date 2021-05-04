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    Kuşadası'nda köpek balığı sahile vurdu

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar tarafından sahile vurmuş büyük bir köpek balığı bulundu.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 00:29
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 01:40
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    Kuşadası'nda köpek balığı sahile vurdu

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahilinde, öğlen saatlerinde sahile büyük bir deniz canlısının vurduğunu gören çevre sakinleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ihbar etti. Bir süre sonra bölgeye gelen ekipler, sahile vuran deniz canlısının büyük bir köpek balığı olduğunu tespit etti.

    YAKLAŞIK 4 METRE BOYUNDA

    İlk incelemenin ardından olay yerine çağrılan bir kamyonete yüklenen yaklaşık 4 metre boyundaki köpek balığı otopsi yapılmak üzere bölgeden kaldırıldı.

    Kuşadası'nda köpek balığı sahile vurdu-Video

    Kuşadası nda köpek balığı sahile vurdu #1

    ÖLÜM NEDENİ MERAK KONUSU OLDU

    Köpek balığının insanlar tarafından uğradığı bir saldırı sonucu mu yoksa doğal nedenlerden dolayı mı telef olduğu merak konusu oldu.

    Kuşadası nda köpek balığı sahile vurdu #2

    Kuşadası nda köpek balığı sahile vurdu #3

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