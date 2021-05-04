Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar tarafından sahile vurmuş büyük bir köpek balığı bulundu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahilinde, öğlen saatlerinde sahile büyük bir deniz canlısının vurduğunu gören çevre sakinleri durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ihbar etti. Bir süre sonra bölgeye gelen ekipler, sahile vuran deniz canlısının büyük bir köpek balığı olduğunu tespit etti.

YAKLAŞIK 4 METRE BOYUNDA

İlk incelemenin ardından olay yerine çağrılan bir kamyonete yüklenen yaklaşık 4 metre boyundaki köpek balığı otopsi yapılmak üzere bölgeden kaldırıldı.

Kuşadası'nda köpek balığı sahile vurdu-Video

ÖLÜM NEDENİ MERAK KONUSU OLDU

Köpek balığının insanlar tarafından uğradığı bir saldırı sonucu mu yoksa doğal nedenlerden dolayı mı telef olduğu merak konusu oldu.