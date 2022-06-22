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    Kuşadası'nda Pınar Gültekin'in katiline 'haksız tahrik' indirimi protestosu

    Aydın Kuşadası'nda Kadın Platformu üyesi kadınlar, Pınar Gültekin'in katiline verilen cezayı 'ödül' diye nitelendirerek tepki gösterdi.
    • 22.06.2022 - 23:24
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    Kuşadası'nda Pınar Gültekin'in katiline 'haksız tahrik' indirimi protestosu

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi Kaya Şavkay Meydanı'nda bir araya gelen Kadın Platformu üyesi kadınlar, Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya verilen cezanın 'ödül' niteliğinde olduğunu belirterek, karara tepki gösterdi.

    Ellerinde vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in posterleri bulunan kadınlar, mahkemenin 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak verdiği kararın, erkek katilleri cesaretlendirdiğini belirtti.

    "Cezasızlıkla ödüllediren bu kararı tanımıyoruz"

    DHA'nın haberine göre, bu kararı protesto eden kadınlar yaptıkları açıklamada, "Canavarca hisle kasten öldürmenin haksız tahriki olmaz. Erkek katilleri cesaretlendiren, cezasızlıkla ödüllendiren bu kararı tanımıyoruz. Kadın katillerini cesaretlendiren, onları cezasızlıkla ödüllendiren bu ve benzeri kararları verenler ülke insanlarının vicdanında, kadınların katilleri kadar suçludur. Erkek adalet tarafından verilmiş bu kararı kabul etmiyoruz. Kadınlar işkence edilerek öldürülürken, faillerine ödül gibi cezalar veriliyor. Erkek adalet önünde gerçek adalet sağlanana kadar sokaklarda meydanları terk etmeyeceğiz" denildi.

    Kuşadası nda Pınar Gültekin in katiline haksız tahrik  indirimi protestosu #1

    Kuşadası nda Pınar Gültekin in katiline haksız tahrik  indirimi protestosu #2

    Kuşadası nda Pınar Gültekin in katiline haksız tahrik  indirimi protestosu #3


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