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    Kuşadası'nda plajdaki çöp kutuları denize atıldı

    Şemsiye ile şezlonglara zarar veren ardından ise çöp kutularını denize atan Murat K., gözaltına alındı.
    • DHA
    • 31.08.2020 - 14:43
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    Kuşadası'nda plajdaki çöp kutuları denize atıldı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Sevgi Plajı'nda bulunan lavabo, klozet ve soyunma kabinlerinin bir süre önce tahrip edilmesinin ardından, bu kez de Kadınlar Denizi'ndeki şemsiye ve şezlonglara zarar verildi.

    ÇÖP KUTULARINI DENİZE SAVURDU

    Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, elinde sopa bulunan Murat K., plajda yer alan çöp kutularını da denize attı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Görüntüler üzerine harekete geçen polis, Murat K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Murat K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    Kuşadası'nda plajdaki çöp kutuları denize atıldı VİDEO

    Kuşadası nda plajdaki çöp kutuları denize atıldı #1

    Kuşadası nda plajdaki çöp kutuları denize atıldı #2

    Kuşadası nda plajdaki çöp kutuları denize atıldı #3

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