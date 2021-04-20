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    Kuşadası'nda Türk bayrağına çirkin saldırı

    Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerinde asılı olan Türk bayrağı, sokaktan geçen bir kişi tarafından asılı bulunduğu yerden söküldü.
    • İHA
    • 20.04.2021 - 23:23
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    Kuşadası'nda Türk bayrağına çirkin saldırı

    Geçtiğimiz günlerde Alacamescit Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda, market işletmesinin pencere kısmında asılı olan Türk bayrağı, kimliği belirsiz kişi tarafından asılı durduğu yerden söküldü.

    TÜRK BAYRAĞINI SÖKTÜ

    O anlar iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde cep telefonu ile konuşarak gelen bir kişi gördüğü Türk bayrağını sökerek yoluna devam ediyor. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler tepki çekerken, polis bayrağı eliyle sökerek alan kişiyi arama çalışması başlattı.

    Kuşadası nda Türk bayrağına çirkin saldırı #1

    Kuşadası nda Türk bayrağına çirkin saldırı #2

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