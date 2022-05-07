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    Kuşadası'nda uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde 500 gram metamfetamin ele geçirildi.
    • 07.05.2022 - 22:50
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    Kuşadası'nda uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

    Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 09 DH 913 plakalı otomobili ilçe girişinde durdurdu.

    Araçtan 500 gram uyuşturucu ele geçirildi

    Otomobilde yapılan aramada 500 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde bulunan S.Ç., V.K. ve Y.B. gözaltına alındı.

    Şüphelilerden 1'i tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. ve V.K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Y.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Kuşadası nda uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 1 i tutuklandı #1


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