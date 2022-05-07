Kuşadası'nda uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde 500 gram metamfetamin ele geçirildi.
- 07.05.2022 - 22:50
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 09 DH 913 plakalı otomobili ilçe girişinde durdurdu.
Araçtan 500 gram uyuşturucu ele geçirildi
Otomobilde yapılan aramada 500 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Otomobilde bulunan S.Ç., V.K. ve Y.B. gözaltına alındı.
Şüphelilerden 1'i tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ç. ve V.K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Y.B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.