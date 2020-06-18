Kuşadası'nın milli parkını atlı jandarma timi koruyor

Turizm kenti Kuşadası'nın atlı jandarmaları turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yer alan milli park, atlı jandarma ekipleri tarafından korunuyor. Engebeli bir ormanlık araziye sahip olan yarımadada atlar, motorlu ekiplere göre daha rahat hareket edebildiği için tercih ediliyor.

Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda koyların güvenliğini atlarla devriye gezen astsubaylar sağlıyor.

Turistlerin en çok tercih ettiği İçmeler, Aydınlık, Kavaklıburun ve Karasu koylarının sahillerinde gün içerisinde belirli aralıklarla devriye gezen atlar, Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından ilçeye gönderilerek, Kavaklı Jandarma Karakolu'nun emrine verildi.

KADIN ASTSUBAY ATIYLA ÖZEL BAĞ KURDU

15 kilometrelik bir alanda görev yapan atlı jandarma timinde görev alan kadın personel, Selenge isimli atıyla arasında kurduğu özel bağ sayesinde havaların çok sıcak olmasına rağmen görevini başarıyla yerine getiriyor.

Atlı jandarma timi, engebeli ve ormanlık bir arazi yapısına sahip Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda, motorlu ekiplere göre daha rahat hareket edebildiği için tercih ediliyor.

GÜVENLİĞİ SAĞLIYORLAR

Yabancı dil de bilen personelin görev alanı ise kaçak avcılık, hırsızlık, kaybolma, gasp ve kapkaç vakalarını kapsıyor. İlk yardım alanında da eğitimli olan tim üyeleri, turistlerin güven içerisinde denize girmeleri ve güneşlenmelerini sağlamak için Eylül ayının sonuna kadar görev yapacak.

ATLARA GÖZLERİ GİBİ BAKIYORLAR

Atlı polisler, en yakın mesai arkadaşları olan 'Doruk', 'Erbay' ve 'Selenge' isimli atlara ise çok iyi bakıyor. Her personel, bindiği atı günde en az 3 defa besliyor, 2 defa da tımar ediyor. Atlı jandarma timinde görevli astsubaylar, devriye dönüşünde vakit kaybetmeden atlarını yıkayıp, günlük bakımını yapıyor. Günde 1 saat antrenman yaptırılan atların kaldıkları ahır da düzenli olarak temizleniyor.





