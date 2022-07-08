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    Kuştepe'de mahalleliler ile polis ekipleri arasında futbol turnuvası

    Kuştepe'de mahalleliler ile polis ekipleri arasında futbol turnuvası

    Şişli Kuştepe Mahallesi'nde güvenlik güçleri ile mahalleli arasındaki futbol turnuvasında güven ve dostluk kazandı.
    • 08.07.2022 - 03:53
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 04:31
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    İstanbul'da genelde asayiş ve terör operasyonlarıyla anılan, Şişli ilçesine bağlı Kuştepe Mahallesi'nin sakinleri, bu kez polis tarafından çok farklı bir "operasyon" ile bir araya geldi.

    Mahalleli ile polisler, futbol turnuvası yaptı

    Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kuştepe Mahallesi sakinleri ve polisler arasında futbol turnuvası düzenledi.

    Kuştepe Spor Tesisi’nde gerçekleşen turnuvanın final maçında kıran kırana bir mücadele yaşandı. Mahallelinin ve ilçe emniyetinde görev yapan polislerin katılımıyla oynanan maçta kazanan dostluk ve güvenlik oldu.

    Kuştepe'de mahalleliler ile polis ekipleri arasında futbol turnuvası - VİDEO

    "Polis ve halk ilişkilerini güçlendirmek istiyoruz"

    İHA'nın haberine göre; Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Kuştepe’ye özel bir özen gösterdiklerini söyleyerek, "Burada polis ve halk ilişkilerini güçlendirmek istiyoruz. Çocuklarımızın suça sürüklenmesini önlemek için sosyal etkinliklerle hem onları hem de ailelerinin geleceğini yönlendirmek adına yapmış olduğumuz genel asayiş hizmetlerinin yanında sosyal projeler de yürütüyoruz. Bugün burada özel bir davetiye yoktu duyan herkes geldi. Herkes heyecanlı herkes mutlu. Güzel şeyler yapıyoruz, çalışıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

    Kuştepe de mahalleliler ile polis ekipleri arasında futbol turnuvası #1

    "Polis genelde operasyona gelirdi, mahalleli bu turnuvayı konuşuyor"

    Kuştepe için emniyetin çok önemli olduğunu söyleyen Kuştepe Muhtarı Emir Demirkıran ise, "Şişli’de emniyet Kuştepe’ye operasyon için geliyordu. Bu bizim için çok değerli, çok kıymetlidir. Çünkü Kuştepe’de polis dendiği zaman bugün belki bir çocuğumuz korkarcasına halleri oluyordu ama bugün Özay müdürümüz sayesinde gerçekten dostluk maçları, sosyal anlamda yapılan bu etkinliklerin bizim için çok kıymeti var. İnanın şu an mahalledeki herkes bu dostluk maçını konuşuyor" dedi.

    Kuştepe de mahalleliler ile polis ekipleri arasında futbol turnuvası #2

    Kuştepe de mahalleliler ile polis ekipleri arasında futbol turnuvası #3

    Kuştepe de mahalleliler ile polis ekipleri arasında futbol turnuvası #4

    Kuştepe de mahalleliler ile polis ekipleri arasında futbol turnuvası #5


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