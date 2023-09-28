Kütahya Gediz'de 4 büyüklüğünde deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gediz ilçesi olan 4 büyüklüğünde bir sarsıntı oldu.

ensonhaber.com Türkiye doğal afetlerle mücadele ediyor. Deprem ve orman yangınları, bu yıl büyük acılar yaşattı. 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler, asrın felaketi olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin depreme hazırlıklı hale gelmesi için de tedbir çalışmaları başlatılırken, bu süreçte meydana gelen depremler ise yürekleri ağza getiriyor. Son olarak Kütahya'da sallandı.. 4 büyüklüğünde deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Gediz ilçesi olan 4 şiddetinde bir depremin yaşandığını duyurdu. Kısa süreliğine paniğe neden olan deprem saat 21:42'de yerin 9.81 kilometre derinliğinde gerçekleşti.