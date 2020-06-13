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    Kütahya'da, 1 köy karantinaya alındı

    Gediz ilçesine bağlı Altınkent köyünde, koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ikinci bir emre kadar karantina uygulaması başlatıldı.
    • DHA
    • 13.06.2020 - 22:22
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    Kütahya'da, 1 köy karantinaya alındı

     

    Kütahya'da İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki Altınkent köyünde, koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca karantina kararı alınarak köye giriş çıkışlar kapatıldı.

    Kütahya'da, Altınkent köyü karantinaya alındı -3

    GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

    İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Altınkent köyünde tespit edilen pozitif vakalar nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı için karantina uygulaması başlatılmasına, giriş çıkışların kişilerin sağlık durumunu tehdit edecek acil durumlar dışında ikinci bir emre kadar yasaklanmasına karar verildi.

    Kütahya'da, Altınkent köyü karantinaya alındı -2

    İHTİYAÇLARI VEFA DESTEK KARŞILAYACAK

    Köyde pozitif sonuçlu tespit edilen ve bu kişilere temaslı kişilerin ev karantina süreçlerinin devam etmesine, Aile hekimlerince haftada 1 gün verilen mobil sağlık hizmetlerinin gerekli önlemler alınarak devam etmesine, Altınkent köyünde oturan vatandaşlarca Vefa Sosyal Destek Birimi'ne bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanması kararları alındı.

    Ayrıca, Altınkent ve Gümele Köyü Kavşağı'ndan köye giriş çıkışların kontrollü olacağı, diğer giriş çıkışların da kullanılmaması için tedbirler alınacağı bildirildi.

    Kütahya'da, Altınkent köyü karantinaya alındı -1

    Kütahya'da, Altınkent köyü karantinaya alındı -4

    Kütahya'da, Altınkent köyü karantinaya alındı -5

    Kütahya'da, Altınkent köyü karantinaya alındı -6

    Kütahya'da, Altınkent köyü karantinaya alındı -7

    Kütahya'da, Altınkent köyü karantinaya alındı -8

    Kütahya'da, Altınkent köyü karantinaya alındı -9

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