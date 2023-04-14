Kütahya’da 106 aileye yardım kolisi ulaştırıldı

İHA

Kütahya'da Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi, örnek olacak bir davranış sergiledi.



''NFK Tek Yürek, Paylaştıkça Bereketlenecek'' adlı proje ile Öğretmen, öğrenci ve velilerden nakdi yardımlar toplandı.

Toplanan nakdi yardımlar ile Ramazan kolileri hazırlandı ve hazırlanan koliler 106 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.

Okul Müdürü Mehmet Ali Anatoprak ''NFK Tek Yürek, Paylaştıkça Bereketlenecek'' adlı proje ile öğrencilerin Ramazan iklimini en iyi şekilde hissetmelerini sağlamak, yardımlaşma bilincini geliştirmek, toplumsal dayanışmaya katkı sağlamalarının hedeflendiğini söyledi.

Müdür Anatoprak konuyla ilgili şöyle konuştu:

“Ramazan ayının ilk yarısında öğretmen, veli, öğrenci ve çevremizden projemize yapılan nakdi yardımlar toplandı. İhtiyaç listeleri belirlendi ve yardım kolileri için ince elenip sık dokunulan bir piyasa araştırması yapıldı. Oldukça iyi bir çalışma ve yardım toplama süreci yürütüldü. Ramazan kolilerinin 106 ihtiyaç sahibi hanelerle buluşturmaları sağlandı. Okulumuz öğrencilerinden başlanarak mahallemizde ve diğer mahallelerdeki ihtiyaç sahipleri belirlendi. Muhtarlıklarla irtibat kuruldu. Alınan koliler bir gün okulumuzda sergilendi. Ramazan kolileri ailelere ulaştırıldı. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilerimizin katkı sağladığı bu projede, proje yürütücüsü öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz dağıtım çalışmasını bizzat gerçekleştirdile.”