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Kütahya'da 14 bin 860 adet kaçak makaron ele geçirildi

Kütahya'da 14 bin 860 adet kaçak makaron ele geçirildi

Kütahya’da polis tarafından bir iş yerinin deposuna yapılan baskında içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş 14 bin 860 adet kaçak makaron ele geçirildi.