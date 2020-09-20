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    Kütahya'da 16 yaşında sürücü, 2 kişiye çarpıp kaçtı

    Yol kenarında aracında kavun satan Ahmet Can Emeksiz ve müşterisi Hasan Hüseyin Duymaz’a çarparak olay yerinden kaçan sürücünün 16 yaşındaki M.Ö.A. olduğu tespit edildi.
    • DHA
    • 20.09.2020 - 21:30
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    Kütahya'da 16 yaşında sürücü, 2 kişiye çarpıp kaçtı

    Kütahya'da Sultanbağı Mahallesi Gediz Caddesi üzerindeki bir kahvehanenin önünde, kullandığı  hafif ticari aracın kontrolünü kaybeden sürücü, yol kenarındaki aracında kavun satan Ahmet Can Emeksiz ve o sırada kavun alan Hasan Hüseyin Duymaz’a çarparak ağır yaraladı.

    Kazadan sonra durmayan hafif ticari aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

    İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emeksiz ve Duymaz, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Kütahya'da 16 yaşında sürücü 2 kişiye çarpıp kaçtı VİDEO

    İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

    Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan hafif ticari aracın sürücüsünün M.Ö.A. (16) olduğunu belirledi. Polis ekiplerince yakalanan M.Ö.A.’nın kullandığı araç ise Söğütlü Çeşme Cami mevkisinde park halinde bulundu.

    Kaza yaparak kaçtığını kabul etmeyen M.Ö.A, ilk ifadesinde araçtaki hasarın duvara çarpması sonucu oluştuğunu söyledi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazada bacaklarının kırıldığı öğrenilen yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

    Kütahya da 16 yaşında sürücü, 2 kişiye çarpıp kaçtı #1

    Kütahya da 16 yaşında sürücü, 2 kişiye çarpıp kaçtı #2

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