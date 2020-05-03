Kütahya'da 19 yaşındaki genç koronavirüsü atlattı

Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından tedaviye alınan Ali Rıza Uludağ, 6 gün sonra virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Fırdan köyünde yaşayan 19 yaşındaki Ali Rıza Uludağ, yanında yaşayan eniştesi ve ablasının korona testinin pozitif çıkmasının ardından 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Karantina sürecinde boğazında ağrılar başlayan Ali Rıza Uludağ, sağlık ekipleri tarafından Kütahya Evliye Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

YAKALANDIĞI VİRÜSÜ 6 GÜNDE ATLATTI

Yapılan korona testinin pozitif çıkması üzerine Uludağ pandemi servisinde tedaviye alındı. 6 gün süren tedavisinin ardından yapılan yeni testi negatif çıkan Uludağ, taburcu edildi.

Şu an herhangi bir rahatsızlığının kalmadığını ve sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirten Uludağ, ev karantinasının sürdüğünü söyledi.

"AİLEMİ, KEDİMİ VE KÖPEĞİMİ ÖZLEDİM"

Sadece bahçesindeki tarla işlerine yardım ettiğini söyleyen Uludağ, "Bütün sağlık çalışanlarımıza, hemşirelerimize, doktorlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sokağa çıkma yasaklarına uyalım evde kalalım, sağlıklı kalalım. Ben en çok köydeki hayatımı, ailemi ve evde baktığım kedimi ve köpeğimi özledim" diye konuştu