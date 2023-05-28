Kütahya’da 23 seçmeni bulunan köyde, oy verme işlemi 2 saat sürdü 23 seçmeni bulunan 15 haneli köyde, oy kullanma işlemi yaklaşık 2 saatte sona erdi. Sandık Kurulu Başkanı, sandığı açmak için saat 17.00’yi beklemeye başladı.

İHA

Milyonlarca kişi, bugün kararını vermek için sandığa gitti...

Özellikle büyükşehirlerde yoğunluk oluşurken, bazı köylerde seçmen sayısı 2'li rakamları geçmedi.

Oy kullanma işlemi 2 saat sürdü

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı 23 seçmenli Yenipınar köyünde, oy verme işleminin başladığı saat 08.00'den itibaren sandık başına gitti.

Oy kullanma işlemi, seçmen sayısının az olması dolayısıyla yaklaşık 2 saatte tamamlandı.

Sandık Kurulu Başkanı, sandığı açmak için saat 17.00’yi beklemeye başladı.

"Köyümüz çok göç veriyor, çünkü iş yok"

Göç nedeniyle köy nüfusunun giderek azaldığını söyleyen Yenipınar Köyü Muhtarı Hatice Gülmez, “Köyümüzde 5 sene önce 150-200 arasında seçmen varken, işsizlik dolayısıyla Manisa göç artmış ve bugün seçmen sayısı 23’e düşmüştür. Köyümüz çok göç veriyor, çünkü iş yok. Göç nedeniyle köyümüzde nüfus iyice azaldı. Köyümüz çok güzel bir yer, göçü önlemek lazım.” diye konuştu.